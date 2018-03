Gegen Seat und dann auf und davon

Die Polizei Ludwigsstadt erhielt erst am Dienstag den Hinweise auf eine Unfallflucht am Freitag vergangener Woche. An besagtem Freitag stand ein roter Seat Leon auf dem Parkplatz der Firma "Wiegand Glas" in Steinbach am Wald. Ein bislang Unbekannter fuhr mit seinem Wagen rückwärts gegen den Seat und beschädigte diesen an der Stoßstange und am Radlauf. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 09263/97502-0 bei der Polizei Ludwigsstadt zu melden. pol