Gegen Leitplanke gefahren und geflüchtet

In der Zeit von Freitag, 16. März, bis Montag, 19. März, kam ein Fahrzeug auf der Staatsstraße 2970, in den Serpentinen kurz vor Untererthal, von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Leitplanke. Dabei wurden zwei Leitplankenfelder beschädigt. An der Leitplanke wurde roter Farbabrieb gefunden. Außerdem blieben verzinkte Blechteile an der Unfallstelle zurück. Dies lässt den Rückschluss auf einen roten Pkw mit Anhänger zu. Der Schaden an der Leitplanke beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol