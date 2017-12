Gegen Holzzaun gefahren und geflüchtet

Am Donnerstagvormittag fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug, offenbar ein Sattelzug, in Pressig, Geyerswörth, gegen einen Holzzaun. Hierbei entstand ein Schaden von 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Ludwigsstadt (Tel. 09263/97502-0) in Verbindung zu setzen. pol