Gegen Hausmauer geprallt

Am Freitagmorgen kam ein 48-Jähriger mit seinem Ford Transit in Reckendorf bei Heiligenstadt von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer. Ursächlich war wohl die nicht an die regennasse Fahrbahn angepasste Geschwindigkeit. Zudem wurde festgestellt, dass ein Reifen nicht mehr die notwendige Profiltiefe aufwies. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der Fahrer leicht. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. pol