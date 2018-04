Geflügelzüchter laden zum Markt ein

Der Rezelsdorfer Tauben-, Geflügel- und Kleintiermarkt findet wieder am Sonntag, 18. März, von 8 bis 11 Uhr in der Geflügelhalle in Rezelsdorf, Streitäckerweg 14, statt. Neben Hühnern, Zwerghühnern, Küken und Tauben wird es auch wieder ein großes Angebot an Hasen, Kaninchen und Kleintieren geben. red