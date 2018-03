Der Bund Naturschutz, Kreisgruppe Bad Kissingen, veranstaltet am Dienstag, 20. März, einen Vortrag mit der BN-Agrar-Referentin Marion Ruppaner zum Thema "Gefahren durch Pestizide für Mensch und Tier". Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus "Zur Traube" in Rannungen. Der Verlust der Artenvielfalt und Insektensterben sind gerade in aller Munde und die Auswirkungen von Glyphosateinsatz und Neonicotinoide als Gefahr für Insekten beschäftigen die Medien. Der Verlust der Biodiversität ist aber schon seit Jahrzehnten erkennbar, so der Veranstalter. Im Anschluss ist eine Diskussion geplant. sek