Gefährliches Pflaster an der Mainbrücke

In einer Gaststätte an der Mainbrücke kam es am Freitag gegen Mitternacht zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 20-Jähriger soll einem 29-Jährigen mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben. Als die Polizei eintraf, war der Beschuldigte nicht mehr vor Ort, konnte jedoch später in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. -

Bei der gleichen Lokalität waren um 3.40 Uhr zwei 19 und 23 Jahre alte DJs gerade dabei, ihr Equipment in einen Pkw zu laden, als zwei Unbekannte auf sie zugekommen seien und es zu einem Streit gekommen sei, in dessen Verlauf der 23-Jährige von einem Täter mit der flachen Hand auf die rechte Wange geschlagen wurde und der 19-Jährige eine Schürfwunde an der Hüfte davontrug. Die beiden Schläger seien im Anschluss in einen Pkw gestiegen und geflüchtet. Aufgrund der erheblichen Alkoholspiegel nahezu aller beteiligen Personen konnte der genaue Sachverhalt vor Ort nicht geklärt werden. Beschreibung Täter 1: männlich, 175 - 180 cm, Vollbart, stärker gebaut, 20 - 25 Jahre, bekleidet mit Basecap, schwarz-weißem Kapuzenpulli; Täter 2: männlich, 170 - 175 cm, Vollbart, dunkle kurze Haare, schlank, bekleidet mit dunkelblauem Hemd und dunkler Jeans. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.