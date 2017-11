Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Die Gedenkfeiern anlässlich des Volkstrauertages finden in den einzelnen Ortsteilen wie folgt statt: Samstag, 18. November, 18 Uhr, Trainau; 18.30 Uhr Mannsgereuth und 19.15 Uhr Unterlangenstadt; am Sonntag, 19. November, findet die Gedenkfeier um 9.45 Uhr in Obristfeld statt. In Redwitz wird am Sonntag, 19. November, vorab ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche St. Ägidius abgehalten, dem sich die Gedenkfeier am Ehrenmal um 11 Uhr anschließt. An die Bevölkerung und die Ortsvereine ergeht herzliche Einladung zur Teilnahme. red