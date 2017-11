Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Am Volkstrauertag gedenken die Menschen der Opfer in den beiden Weltkriegen. In Ebelsbach und in den Gemeindeteilen finden am Sonntag, 19. November, die Gedenkfeiern statt. Zu folgenden Zeiten werden Kränze am jeweiligen Ehrenmal niedergelegt: 8.45 Uhr in Steinbach, 9.15 Uhr in Schönbach, 9.45 Uhr in Gleisenau, 11 Uhr in Ebelsbach, 11.15 Uhr in Schönbrunn, 15 Uhr in Rudendorf. ft