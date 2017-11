Gedenkfeiern in Oberaurach

Die Gemeinde Oberaurach macht auf die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag aufmerksam. Der Tag erinnert an die Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung. Die Veranstaltungen finden jeweils nach dem Gottesdienst beziehungsweise nach der Vorabendmesse statt. Treffpunkt ist an den Ehrenmalen sowie/oder an den Kirchen. Die gesamte Bevölkerung ist dazu eingeladen teilzunehmen. Es gilt der folgende Zeitplan:

Dankenfeld: am Sonntag 19. November, gegen 9.15 Uhr;

Fatschenbrunn: Sonntag, 19. November, 11.15 Uhr;

Kirchaich: Samstag, 18. November, 18.45 Uhr;

Neuschleichach: Sonntag, 19. November, 9.45 Uhr;

Oberschleichach: Samstag, 18. November, 19.15 Uhr;

Trossenfurt: Sonntag, 19. November, 9.45 Uhr;

Unterschleichach: Sonntag, 19. November, 10.45 Uhr. red