Gedenkfeiern in Königsberg

Anlässlich des Volkstrauertages findet am

Sonntag, 19. November, die Gedenkstunde an der Gefallenen-Gedächtnisstätte auf dem Schlossberg in Königsberg statt. Die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung beginnt um 11.15 Uhr und wird vom Posaunenchor Königsberg musikalisch umrahmt. In den Stadtteilen finden die Kranzniederlegungen am Volkstrauertag wie folgt statt: in Altershausen um 10 Uhr vor dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz, in Hellingen um 10.15 Uhr nach dem Gottesdienst am Kriegerdenkmal, in Unfinden um 18 Uhr nach dem Gottesdienst bei der Kirche und in Holzhausen um 10.30 Uhr nach dem Gottesdienst am Kriegerdenkmal bei der Kirche. sn