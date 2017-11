Gedenkfeiern in Burgpreppach

Anlässlich des Volkstrauertages finden im Gemeindegebiet Burgpreppach Gottesdienste mit anschließender Kranzniederlegung statt. Es gilt der folgende Zeitplan: in Gemeinfeld am Samstag, 18. November, um 18.30 Uhr und in Burgpreppach am Sonntag, 19. November, um 10 Uhr. In Hohnhausen ist die Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal um 13 Uhr vorgesehen. red