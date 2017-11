Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Am Sonntag, 19. November, wird überall in Deutschland der Volkstrauertag begangen. Die Gedenkfeier in Münnerstadt findet um 16.30 Uhr in der Friedhofsanlage statt. Die Gottesdienste sind vorgesehen um 8.30 Uhr in der Klosterkirche, 10.30 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche und 9.30 Uhr in der evangelischen Auferstehungskirche.

Die Vereine werden durch ihre Fahnenabordnungen für eine würdige Umrahmung der Gedenkstunde sorgen. Die Kranzniederlegung wird von der Kgl. priv. Schützengesellschaft Münnerstadt durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung. sek