Gedenkfeier und Vortrag

Am Samstag, 31. März, jährt sich für Jehovas Zeugen der Todestag Jesu Christi. Die Gedenkfeier findet ab 19.30 Uhr im Königreichssaal der Zeugen Jehova statt. Bereits an diesem Sonntag, 25. März, wird um 10 Uhr an gleicher Stelle ein besonderer Vortrag zu hören sein. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die Person

Jesu. Sein Thema: "Jesus Christus - wer er wirklich ist". Der halbstündige Vortrag wird zeitgleich sowohl in deutscher als auch englischer Sprache präsentiert. red