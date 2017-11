Gedenkfeier an Pogromnacht

Der Freundes- und Förderkreis Synagoge Ermreuth lädt ein zur Gedenkfeier an die Pogromnacht am Mittwoch, 8. November, um 18 Uhr in der Ermreuther Synagoge. Vorstandsmitglieder lesen Texte unter anderem von jüdischen Kindern. Dazu erklingt hebräische geistliche Musik. Trotz Baustelle kann in Fußnähe des jüdischen Gotteshauses geparkt werden. red