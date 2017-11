Zum Gedenken an die Opfer der Kriege sowie als Mahnung für den Frieden lädt die Gemeinde Marloffstein am Sonntag, 19. November, um 9 Uhr zum Gottesdienst in die Kirche mit anschließender Gedenkfeier am Ehrenmal in Marloffstein, unter Mitwirkung des Musikvereins Langensendelbach-Marloffstein ein. red