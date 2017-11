Gedenken zum Volkstrauertag

Die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag am Sonntag, 19. November, finden im Markt Zeitlofs wie folgt statt:

9 Uhr in Detter mit Abordnung Musikverein Zeitlofs, Gesangverein Detter, Freiwillige Feuerwehr Detter und dem 2. Bürgermeister Roland Limpert. Um 9.30 Uhr in Roßbach mit den Schlosshofmusikanten, dem Gesangverein Weißenbach, der Freiwilligen Feuerwehr Roßbach und dem 2. Bürgermeister Roland Limpert. Um 9.30 Uhr Zeitlofs mit Abordnung Musikverein, Freiwillige Feuerwehr Zeitlofs und dem 1. Bürgermeister Wilhelm Friedrich. Um 10 Uhr in Weißenbach mit den Schlosshofmusikanten, dem Gesangverein Weißenbach, der Freiwilligen Feuerwehr Weißenbach und dem 1. Bürgermeister Wilhelm Friedrich. Um 10 Uhr Rupboden mit Abordnung Musikverein Zeitlofs, Freiwillige Feuerwehr Rupboden und dem 3. Bürgermeister Martin Stoeck. Um 10.30 Uhr Eckarts mit dem Musikverein Zeitlofs, der Freiwilligen Feuerwehr Eckarts und dem 3. Bürgermeister Martin Stoeck. sek