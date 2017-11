Gedenken in Ortsteilen von Uttenreuth

Um gemeinsam der Opfer von Kriegen und von Gewaltherrschaft aller Nationen zu gedenken und als Mahnung für den Frieden finden am Volkstrauertag am Sonntag, 19. November, die örtlichen Feiern an den Kriegerdenkmälern statt. Beginn ist im Gemeindeteil Weiher um 9 Uhr und im Gemeindeteil Uttenreuth um 10.30 Uhr. Der gemeinsame Gottesdienst findet statt um 9.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Kunigunde in Uttenreuth. Zu den Veranstaltungen ergeht Einladung an die gesamte Bevölkerung. red