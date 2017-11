Gedenken im Seniorenheim

Am Freitag, 24. November, findet um 17 Uhr in der Kapelle des Caritas-Altenservicezentrums Sankt Martin in Hofheim eine Gedenkandacht für Verstorbene statt. Besonders eingeladen sind, wie die Caritas mitteilte, die Angehörigen von Bewohnern des Heimes, der Hausgemeinschaften Sankt Anna sowie von Gästen der Kurzzeit- oder Tagespflege, die in diesem Jahr verstorben sind. Teilnehmen kann aber jeder, der möchte. Die Caritas-Mitarbeiter gedenken jedes einzelnen Verstorbenen mit einer Kerze. Im Anschluss besteht in der Cafeteria die Möglichkeit, sich mit Verwandten, Bekannten oder Pflegekräften beim Kaffeetrinken zu unterhalten oder sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. red