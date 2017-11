Gedenken an Gefallene und Vermisste

Die Gedenkfeier für die Gefallenen und Vermissten der Gemeinde Altenkunstadt findet nach dem Gottesdienst in der Katholischen Kirche am Samstag, 18. November, um 18 Uhr statt. Weitere Gedenkfeiern finden im Anschluss an die nachfolgenden Gottesdienste oder Andachten jeweils am Sonntag, 19. November statt: Maineck, 8 Uhr; Burkheim, 10 Uhr; Strössendorf, 9 Uhr; Spiesberg, 14 Uhr; Pfaffendorf, 15 Uhr. red