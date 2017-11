Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Das Forchheimer Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus "Bunt statt Braun" lädt alle Bürger zu einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus am Synagogendenkmal in der Wiesentstraße ein. Es werden zu dem Thema passende Texte verlesen und Musikstücke gespielt, Kerzen anzündet und Blumen niederlegt. Beginn ist am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr. red