Gedenken an die Kriegsopfer

Eine Gedenkfeier für die Kriegsopfer findet am Sonntag, 19. November (am Volkstrauertag), im Untermerzbacher Gemeindeteil Memmelsdorf statt. Sie beginnt um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung für die Kriegsopfer aus Memmelsdorf und Setzelsdorf am Ehrenmal schließt sich an. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Gesangverein. red