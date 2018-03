Gedenken am Grabe von Josef Hildner

Am Todestag des 2017 verstorbenen Ehrenkreisvorsitzenden Josef Hildner versammelten sich an seinem Grab auf dem Stadtsteinacher Gottesacker Abordnungen der Bezirks- und Kreisorganisationen der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung sowie die Familie zu einem ehrenden Gedenken für den verdienten Kameraden.

Der Vorsitzende des BKV-Kreisverbandes Stadtsteinach, Georg Spindler, erinnerte an die Verdienste und das Wirken Hildners, der lange Jahre die Führung des Soldaten- und Kriegervereins Stadtsteinach inne hatte und zwölf Jahre Vorsitzender der Soldatenkameradschaften des BRV-Kreisverbandes Stadtsteinach war. kpw