Gedenken am Ehrenmal

Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Untererthal gedenkt am Samstag, 18. November, anlässlich des Volkstrauertages den Opfern von Krieg und Gewalt.

Die Gedenkveranstaltung beginnt um 17.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Hierzu sammeln sich die Ehrengäste und Abordnungen der Vereine bereits um 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Nach dem Gottesdienst findet die offizielle Gedenkveranstaltung am Ehrenmal am Friedhof statt. Abschließend gibt es das traditionelle Kesselfleischessen in der Erthalhalle. sek