Gedenken am Ehrenmal in Kersbach

Der Soldaten- und Veteranenverein Kersbach übernimmt die Durchführung und die Organisation des Volkstrauertages am Samstag, 18. November, am Ehrenmal in Kersbach. Der Gottesdienst dazu beginnt um 17 Uhr. Der Trauerakt mit Kranzniederlegung ist im Anschluss um 17.45 Uhr am Ehrenmal neben der Kersbacher Kirche. Die Kranzniederlegung mit Ansprache erfolgt durch Bürgermeister Franz Streit (CSU) und die musikalische Umrahmung obliegt dem Gesangverein Kersbach. Die Kersbacher Bürger sind hierzu eingeladen. red