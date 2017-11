Geburtstagsfeier läuft aus dem Ruder

Ein junger Mann feierte am Samstagabend seinen 18. Geburtstag in einem Vereinsheim. Wohl infolge übermäßigen Alkoholgenusses, wie die Polizei vermutet, verloren einige Gäste die Kontrolle. Im Laufe der Feier wurden mehrere Türen eingetreten, weiterhin wurde das Mobiltelefon einer 16-Jährigen im Wert von 800 Euro entwendet. Der Schaden an den Türen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 300 Euro. pol