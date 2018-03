Gebäudereiniger sollen Abrechnung prüfen

Die 790 Reinigungskräfte im Landkreis Erlangen-Höchstadt bekommen mehr Geld. Ab sofort gilt in der Branche ein Mindestlohn von 10,30 Euro pro Stunde - drei Prozent mehr als bislang. Das hat die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) Mittelfranken mitgeteilt.

Die Gebäudereiniger-Gewerkschaft rät den Beschäftigten nun, den Lohnzettel genau zu prüfen. "Mit der nächsten Abrechnung muss das Plus auf dem Konto sein. Auch die vielen Minijobber in der Branche haben Anspruch auf die Erhöhung", sagt IG-Bau-Bezirksvorsitzende Iris Santoro. Alle 27 Reinigungsfirmen im Kreis müssten das Lohn-Plus zahlen. Wer dennoch leer ausgehe, bekomme Rat bei den IG-Bau-Büros in Nürnberg (Telefon 0911/241369) und Ansbach (Telefon 0981/3468). red