Geänderte Öffnungszeiten

Das Bürgerbüro, das Ordnungsamt und das Standesamt der Stadtverwaltung bieten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 14. Oktober 2018 vorübergehend eingeschränkte Öffnungszeiten an. In diesem Zeitraum bestehen Sprechzeiten für Bürgerinnen und Bürger am Montag und Donnerstag ganztags, an den anderen Werktagen nur vormittags. Vereinzelt kann es daher auch zu längeren Wartezeiten kommen. Die Stadt Bad Kissingen bittet um Verständnis. Folgende Öffnungszeiten gelten vom 1. April bis 14. Oktober: Montag 8 bis 16 Uhr, Dienstag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 7.30 bis 12.30 Uhr. sek