Gasgrill explodiert beim Wintergrillen

Ein Baiersdorfer wechselte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr die Gasflasche seines Gasgrills.Dabei zog er offenbar den Verschluss nicht richtig fest, so dass sich das austretende Gas beim Einschalten des Grills entzündete. Es kam zu einer Verpuffung und einem Brand in der offenen Garage. Das Feuer konnte der Verursacher zügig selbst löschen, noch bevor die Feuerwehr vor Ort war. Allerdings zog er sich Verbrennungen im Gesicht und an den Armen zu und wurde ins Krankenhaus nach Forchheim eingeliefert. Auch seine Ehefrau wurde leicht verletzt mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik verbracht. Es entstand Schaden an der Garage sowie am abgestellten Pkw und anderen Gegenständen.