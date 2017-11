Gartenmauer wurde beschädigt

In der Zeit zwischen Montag, 17.45 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, wurde im Stadtteil Poppenroth in der Ruhstraße 4 die Gartenmauer des dortigen Anwesens durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol