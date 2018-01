Eine weiße Gartenlampe auf einem Grundstück in der Roßbachleite wurde im Zeitraum von Montagnachmittag, 14 Uhr, auf Dienstagmorgen, 9.30 Uhr, mutwillig beschädigt. Dem Hausbesitzer entstand durch den Vandalismus ein Sachschaden in Höhe von mindestens 100 Euro.Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Polizei Stadtsteinach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09225/963000.