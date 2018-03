Die Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes Erlangen-Höchstadt für Gartenbau und Landespflege findet am Mittwoch, 14. März, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Zur Sonne" in Lonnerstadt statt.

Auf der Tagesordnung sind unter anderem die Würdigung der Teilnehmer am Tag der offenen Gartentür 2017, die Jugendarbeit, der landesweite Kinder- und Jugendwettbewerb "Streuobst-Vielfalt - Beiß rein!" sowie die Arbeit der Baumwarte vorgesehen. red