Beim Brand einer Garage zwischen zwei Wohnhäusern in der Hauptstraße wurden am Samstagabend die darin gelagerten Gegenstände weitgehend zerstört sowie Tor und Wände durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen, wie der Kreisfeuerwehrverband Erlangen-Höchstadt mitteilte. Die alarmierten Feuerwehren konnten ein Übergreifen des Feuers auf die daneben befindlichen Gebäude verhindern.

Um 20.33 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Nürnberg nach einem entsprechenden Notruf die Feuerwehren Wachenroth, Mühlhausen und Höchstadt mit sieben Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften, den Inspektionsdienst des Landkreises, Notarzt, Rettungsdienst und Polizei zu dem Feuer.



Wachenrother Wehr rasch vor Ort

Da sich das Wachenrother Feuerwehrhaus in nächster Nähe des Brandobjekts befindet, konnte die Feuerwehr sehr schnell eingreifen und die Flammen in den Griff bekommen. Dabei ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr in die Garage vor, zwei weitere Trupps aus Wachenroth und Mühlhausen schirmten die umliegenden Häuser von zwei Seiten aus gegen die Hitzestrahlung ab.

Bereits nach kurzer Zeit konnte der Einsatzleiter, Kreisbrandmeister Norbert Kauppert, "Feuer unter Kontrolle" vermelden. Danach wurden noch heiße und glimmende Gegenstände aus der Garage gebracht und draußen endgültig abgelöscht.

Die mit angeforderte Drehleiter der Feuerwehr Höchstadt musste nicht mehr zum Einsatz kommen. Personen kamen nicht zu Schaden.



Ermittlungen zur Brandursache

Beamte der Polizei-Inspektion Höchstadt nahmen nach den Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zur Schadenshöhe konnte der Feuerwehrkreisverband keine Angaben machen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Wachenroth mit einem Löschgruppenfahrzeug und Logistik-Gerätewagen, die Feuerwehr Mühlhausen mit einem Löschgruppenfahrzeug und Mehrzweckfahrzeug, die Feuerwehr Höchstadt mit Einsatzleitwagen, Drehleiter und Löschgruppenfahrzeug, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei Höchstadt. red