Gang zur Friedenskapelle

Die evangelische Kirchengemeinde lädt alle Gemeindeglieder ein, am heutigen Freitag, 17. November, beim Gang zur Grenz- und Friedenskapelle teilzunehmen. Dort findet anlässlich der Friedensdekade ein Gottesdienst statt. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist um 18.30 Uhr am Dorfplatz in Burggrub. red