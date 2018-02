Gang der Markthalle beschmiert

Künstlerisch betätigt hat sich ein Unbekannter, aber an falscher Stelle. Nun wird der Unbekannte von der Polizei gesucht. Wie die Beamten meldeten, teilten Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Ostheim v. d.Rhön eine Sachbeschädigung mit. Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag verunstaltete ein Unbekannter den Gang der Markthalle "Im Schlösschen". Der Täter brachte per Spraydose rechts und links einen längeren, gelben Streifen an. Beobachtungen, insbesondere im Zeitraum zwischen Mittwoch 20 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt, Tel.: 09776/ 8060, entgegen. pol