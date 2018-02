"Gallier sucht Frau" für den Fasching

"Gallischer Fasching - Gallier sucht Frau", heißt das Motto der Karnevalsveranstaltung bis in die frühen Morgenstunden am Samstag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr in Dörfles-Esbach. Künstler aus den Dörfles-Esbacher Vereinen präsentieren etwa zwei Stunden ein buntes Programm mit vielen Höhepunkten. Zu sehen sind die "Dancing Queens", die "Dörfleser Jungs vom TSV" und das "Männerballett vom

Obst- und Gartenbauverein" mit Aufführungen sowie einige Sketche. Anschließend spielt "2 for you" auf und wird die Halle zum Kochen bringen. Eintrittskarten werden in der Lindendrogerie, Neustadter Straße 18, bis zum 9. Februar, angeboten. Am Sonntag, 11. Februar, lädt der Faschingsverein zum "großen Kinderfasching" von 14 bis 17 Uhr ein. Live-Musikant "Rudi" wird beim "Idefix-Kinderfasching" fast keinen Musikwunsch unerfüllt lassen. Außerdem gibt es eine Tanzvorführung der Regenbogentänzer, viele Spiele und Überraschungen für die Kinder. Der Eintritt dazu ist wie immer frei. red