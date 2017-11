Galakonzert mit Egerländer Musik

Die Eghalanda Musikanten geben am Samstag, 19. November, ein Galakonzert im großen Kursaal der Frankentherme in Bad Königshofen. Beginn ist um 18 Uhr. Die Eghalanda Musikanten spielen erfolgreich die bekannten Melodien von Ernst Mosch. Mittlerweile gibt es von der Kapelle auch eine Live-CD. Den Auftritt in Bad Königshofen nutzt der Bayerische Rundfunk für eine Aufnahme. Karten gibt es im Vorverkauf in der Frankentherme (Tel. 09761/ 912 00) oder online unter www.eventim.de sek