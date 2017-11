GAL: Zweckentfremdungssatzung muss her

"Wir brauchen also doch eine Zweckentfremdungssatzung in Bamberg", so lautet das Resümee von GAL-Stadträtin Petra Friedrich nach der letzten Behandlung des Themas "Ferienwohnungen" im Bausenat und nach dem Aufruf des Oberbürgermeisters und des Universitätspräsidenten, Studierenden Wohnraum zu Verfügung zu stellen.

"Das passt nicht zusammen", so die Grünen-Politikerin, in einer Pressemitteilung. "Einerseits um Studi-Wohnungen zu betteln und andererseits nichts gegen die Zweckentfremdung von Wohnungen zu unternehmen!"

Ende 2016 habe die Stadtverwaltung den Bausenatsmitgliedern eine lange Liste an Ferienwohnungen vorgelegt, die ohne Genehmigung betrieben wurden. In manchen Altstadtstraßen machten diese einen beachtlichen Anteil an der Gesamtzahl der dort befindlichen Wohnungen aus. "Wohnraum, der dringend benötigt wird und zur Gewinnmaximierung zweckentfremdet wird", meint Friedrich. Sie habe schon damals den Antrag gestellt, eine Zweckentfremdungssatzung nach dem Vorbild der Stadt München zu prüfen.



Appell erneuert

Dieses Instrument sei 2007 durch den Freistaat Bayern den Kommunen explizit in die Hand gegeben worden, um die Umnutzung von Wohnraum zu anderen Zwecken - wie Ferienwohnungen, Immobilien-Maklerbüros, Arztpraxen oder Anwaltskanzleien - aber auch Leerstand von Wohnungen zu verhindern. Das bayerische Innenministerium erneuerte in diesem Jahr den Appell, es auch zu nutzen, um Wohnraum zu schützen.

Doch weder Stadtverwaltung noch Stadtratsmehrheit hätten sich für eine Zweckentfremdungssatzung erwärmen können. Dem Überhandnehmen von Ferienwohnungen in der Altstadt habe man stattdessen mithilfe des Planungsrechts beziehungsweise mit einer Quotierung entgegentreten wollen.

"Aber das ist rechtlich nicht möglich, wie die Baurechtsexperten im Rathaus nun herausgefunden haben", stellt Petra Friedrich fest.

Für sie ist deshalb klar: "Wir müssen den Münchner Weg gehen. Wenn Bamberg jetzt wieder kneift, ist das ein weiteres Zeugnis dafür, dass man den Wohnraummangel gar nicht ernsthaft bekämpfen will, sondern wieder nur vor der Hauseigentümer-Lobby einknickt." red