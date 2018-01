Gästefans hinterlassen unschöne Spuren

Bereits am vergangenen Dienstag kam es nach dem Basketballspiel von Brose Bamberg gegen Zalgiris Kaunas zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen durch Graffiti. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, wurden im Bereich zwischen Gertraudenstraße und Josephstraße an einem Imbisswagen sowie mehreren Hausfassaden in grüner Farbe unter anderem die Schriftzüge "Green White Boys", "GWB"‚ "Kaunas" und/oder "19Ž44" angebracht. Der hierbei verursachte Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf knapp 5000 Euro.

Bei den Tätern dürfte es sich laut Ermittlern um Anhänger des litauischen Teams Zalgiris Kaunas handeln, gegebenenfalls also litauische Staatsangehörige, die möglicherweise nicht im Stadtgebiet oder Landkreis Bamberg wohnhaft sind und daher von Dienstag auf Mittwoch in einer Pension, einem Hotel oder einer Privatunterkunft im Raum Bamberg übernachtet haben.

Hinweise auf den oder die möglichen Täter sowie Feststellungen hinsichtlich der Tatausführung nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. red