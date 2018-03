Gästebegrüßung und Führung durch die Stadt

"Herzlich willkommen" heißt es am Mittwoch, 28. März, wenn Mitarbeiter der Tourist-Information alle Gäste, die zurzeit in Bad Brückenau ihren Urlaub verbringen, begrüßen. Neben einigen Informationen erhalten die Teilnehmer auch eine kurze Führung durch die Innenstadt. Beginn ist um 15.45 Uhr in der Georgi-Sommerhalle. sek