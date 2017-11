Gäste rauschen vorbei

Zum Artikel "Hier wird das Mittelalter lebendig" (BR vom 15. November) wird uns geschrieben:



Mit Interesse habe ich von dem geplanten Projekt "Erlebnisachse Steinachtal - Unterwegs im Mittelalter" gelesen. Ich befürchte, die 30 000 Euro können wir uns sparen. Ein "besonderer Genuss" für unsere Besucher wird das Durch- und Überqueren der Umgehungstrasse mit ihren gigantischen Brückenbauten sein.

Sie erinnern an alles Mögliche, nur nicht an unberührte Natur und Mittelalter. Minister Dobrindt schüttet (vielleicht zum letzten Mal) sein Füllhorn aus - ausgerechnet auch auf Stadtsteinach. Mit dem Inhalt dieses "Horns" könnten zum Beispiel viele leere Lehrschwimmbecken gefüllt werden. Auch Kinderbetreuung, Schulen, Pflegeeinrichtungen wären sinnvollere Investitionen.

Es ist enttäuschend zu sehen, dass es Gemeinden gibt, zum Beispiel Waldsassen und Marktzeuln, die es erfolgreich geschafft haben, den Schwerlastverkehr aus ihren Ortskernen zu verbannen. Und wir in Stadtsteinach erflehen die zerstörerische Umgehungsstraße als Allheilmittel.

Wer die Diskussionen zum Thema "Verkehr" verfolgt, kann erkennen, dass es in absehbarer Zeit zu einschneidenden Veränderungen kommen wird. Die Einschnitte, die wir unserer Umgebung zufügen, lassen sich nicht mehr rückgängig machen- egal, welche Gesetze und Verordnungen auch kommen werden.

Im Übrigen kann ich mir nicht vorstellen, wie wir unseren Gewerbetreibenden, die auch von Gästen und Durchreisenden leben, ihren Verdienstausfall ausgleichen können. An und über uns werden sehr viele potenzielle Kunden und Gäste mit 100 Stundenkilometern vorbeirauschen. Sie lassen Stadtsteinach links oder rechts liegen.

Margit Dittus

Stadtsteinach