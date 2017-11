Gänsehaut ist garantiert

Deutschlandweit ist er als Hochzeitssänger, in Oberfranken und darüber hinaus als Leadsänger der Soulband "CJ & the Sunshine Gang" bekannt: Charles Johnson, der charismatische Studio- und Bühnensänger, der in West Palm Beach, Florida, aufgewachsen ist und seit Jahren in Bayreuth lebt. Am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr ist er nun auf der Kleinkunstbühne in der Gemeinschaft in der Kirche, Weltrichstraße 1, in Kulmbach zu hören. Ein Konzert, das Gänsehaut garantiert. Sein breitgefächertes Repertoire berührt jeden Besucher. Traditionelle Spirituals, lebhaften Gospel, Swing, leidenschaftliche Balladen und Soul - nichts, was CJ nicht singt, mit Hingabe und dem nötigen Groove. red