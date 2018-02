Gabi Schmidt erringt Spitzenplatz

Vom mittelfränkischen Listenplatz 2 der Freien Wähler aus startet die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt aus Uehlfeld in den Landtagswahlkampf. Mit dieser Spitzen-Nominierung würdigte die FW-Delegiertenversammlung in Rednitzhembach die gute Landtagsarbeit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden in den zurückliegenden fünf Jahren.

2013 stand Gabi Schmidt auf Listenplatz 5. Dennoch gelang ihr damals der Sprung in den Landtag. Aktuelle Umfragen sehen die Freien Wähler zurzeit bei sieben bis acht Prozent, die Chancen auf den erneuten Einzug ins Maximilianeum sind somit sehr gut.



Zielmarke: zwölf Prozent

"Mit einem guten Wahlkampf und einer guten Darstellung unserer Ziele und Erfolge ist eine Zielmarke von zwölf Prozent bayernweit nicht zu hoch gegriffen. Wichtig ist nur, dass die Kandidaten an einem Strang ziehen und das Beste für die Region erzielen wollen", betont Gabi Schmidt.

Bedauerlich findet Schmidt, "dass bei den Freien Wählern der Frauenanteil wiederum nicht sehr hoch ist". Nur ihr eigener Stimmkreis steche da heraus. Insgesamt hätten es nur fünf Frauen unter die 24 Nominierten für die Landesliste geschafft; bei der Bezirkstagsliste seien es sieben von 24, darunter Adelheid Payer-Pechan aus Dachsbach.

"Wir Frauen aus den verschiedenen Stimmkreisen müssen uns schnell noch besser vernetzen und strukturieren, damit der Frauenanteil in Landtag und Bezirkstag ansteigt", regt die Abgeordnete an.

Wichtig ist es für Gabi Schmidt aber auch, "neue, junge, engagierte Kandidaten aufzustellen".



Aiwanger zu Gast

Gast der Nominierungsversammlung war Hubert Aiwanger. Der Landes- und Bundesvorsitzende ging auf aktuelle politische Entwicklungen ein. Besonders wichtig ist für ihn, dass die Unterschriftensammlung für die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung Strabs gestartet wurde. "Obwohl uns die politischen Mitbewerber dafür beschimpfen, muss gesammelt werden." Denn die CSU sage nicht, wie sie die Beiträge abschaffen wolle und wer die Kosten tragen solle. "Erst wenn dies geklärt ist, wird die Sammlung überflüssig.", erklärte Aiwanger vor den Delegierten. red