Gabi Bastian auf Rang 2

Am 15. Osterlauf des WSV Ilmenau in Thüringen nahmen 450 Läufer teil, darunter Gabi und Dieter Bastian vom DJK SC Vorra.

Die Langstrecke über 18,5 Kilometer führte überwiegend über matschige Waldböden. Die insgesamt 270 Höhenmeter verlangten den Startern jeweils auf den letzten drei Kilometern jeder Runde besonders viel ab. Die rutschige und steile Trail- bzw. Wiesenpassage erforderte höchste Konzentration. Gabi Bastian durchlief nach einer guten Renneinteilung bereits als zweite Frau den Zielbogen nach 1:29:54 Std. hinter Katja Röder aus Arnstein. Mit dieser guten Leistung sicherte sie sich den klaren Sieg in der Altersklasse W50. Ihr Ehemann und Vereinskollege Dieter Bastian musste sich als Gesamt-28. mit dem siebten Platz in der äußerst stark besetzten Altersklasse M50 begnügen. red