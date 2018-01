FW sammeln Unterschriften

Bayernweit begannen gestern die Unterschriftensammlungen der Freien Wähler zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs). Auch die Freien Wähler (FW) aus Kulmbach unterstützen diese Initiative.

FW-Kreisvorsitzender Rainer Ludwig hat laut einer Pressemitteilung "alle Mitglieder gebeten, umgehend mit der Maßnahme zu starten". Die Bewohner der Landkreisgemeinden werden deshalb in den nächsten Tagen von den Ortsvorsitzenden kontaktiert oder können sich an sie wenden, um zu unterschreiben. Das Volksbegehren laufe an, so Ludwig weiter, unabhängig von der durch die CSU-Landtagsfraktion im Rahmen der Klausurtagung auf Kloster Banz getroffenen Ankündigung, die Straßenausbaubeiträge möglicherweise zu streichen. red