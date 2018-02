FW laden zu politischem Aschermittwoch

Die Landtagsfraktion der Freien Wähler lädt ein zum politischen Aschermittwoch am 14. Februar um 19.30 Uhr im Gasthof "Zum Löwen" in der Balthasar-Neumann-Straße 5 in Gößweinstein. Es sprechen der MdL Florian Streibl, parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, sowie auch der Forchheimer Landtagsabgeordnete Thorsten Glauber, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im bayerischen Landtag und lokaler Abgeordneter. red