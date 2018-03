Fußtheater in Leimershof

Totale Körperbeherrschung



Am morgigen Freitag, 19.30 Uhr, erwartet den Kultur- und Kleinkunstfreund in Leimershof eine Ausnahmekünstlerin: Anne Klinge erzählt märchenhafte Geschichten mit ihren Füßen. Zu Gast wird sie mit ihrem "Best of"-Programm sein.Ihre Füße bewegen ganz Europa, sind umjubelt in Peru und auf der Expo in Shanghai, auch das deutsche Fernsehen feierte sie als Neuentdeckung in Sendungen wie der "Bülent-Celan-Show", "Gottschalk-live", "Tietjen und Hirschhausen" und "Die Puppenstars". Weltweite Medienresonanz und aktuell 20 Millionen Klicks auf Youtube erreichte der Auftritt bei "Britain's got talent", so die Angaben der Veranstalter.Fußtheater ist inszenierte Körperbeherrschung auf allerhöchstem Niveau. Dabei geht es nie um den Effekt verkleideter Füße. Ausgestattet mit Nasen, Mützen und Gewändern verwandeln sich die Füße unversehens zu eigenständigen Persönlichkeiten, die die Spielerin dahinter beinahe vergessen machen. In einer Mischung aus Erfindungsgeist und Fantasie "erzählen" ihre Fußhelden bekannte und unbekannte Geschichten, mit Ironie und in kluger, humorvoller Dramaturgie durchleben sie Beziehungsdramen, Märchen, sogar Opern. Wenige Minuten nach dem Beginn merkt der Zuschauer nicht mehr, dass Füße und Hände als Darsteller fungieren und ihm ein fantasievolle Vorstellung bieten.Weitere Information und Reservierung unter der Rufnummer 09547/5457 oder unter www.gutleimershof.de