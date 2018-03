Fußgängerin angefahren

Eine leicht verletzte 21-Jährige und ein Sachschaden von etwa 200 Euro sind die Bilanz eines nfalls, der sich am Donnerstagabend am Bahnhofsplatz ereignete. Die 21-Jährige überquerte bei Grün die Straße und wurde vom Mercedes eines 57-Jährigen erfasst, der offenbar bei Rot weitergefahren war. Während am Mercedes lediglich der Stern abbrach, musste die Fußgängerin mit Prellungen vorsorglich ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert werden.