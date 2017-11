Fußgänger von Fahrzeug erfasst

Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer wollte an der Einmündung zur Heiligenfelder Allee nach links abbiegen. Ein 72-jähriger Rentner überquerte zu Fuß die Straße zwischen einem Gartencenter und einer Tankstelle und wurde dabei vom Fahrzeug erfasst, so dass er zu Boden stürzte. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. pol