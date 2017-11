Fußgänger und Fahrer alkoholisiert

Mit zwei Promille intus war ein Fußgänger am Sonntagmorgen auf der Staatsstraße von Bad Brückenau zum Staatsbad unterwegs. Und das nicht am Straßenrand, sondern er bevorzugte die Mittellinie - mit fatalen Auswirkungen.



Vors Fahrzeug gestolpert

Wie die Polizei meldete, war der 25-Jährige dort in der Dunkelheit um 6 Uhr unterwegs. Als sich ein Opel, der in die gleiche Richtung fuhr, näherte, strauchelte der Fußgänger und lief direkt vor das Fahrzeug. Obwohl der Pkw-Fahrer noch abbremste und nach rechts steuerte, konnte er nicht mehr verhindern, dass er den Fußgänger mit der linken Frontpartie seines Autos erfasste.



Gegen Scheibe geschleudert

Der 25-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Er musste mit Schnittverletzungen und Brüchen in ein Bad Brückenauer Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug des 55-jährigen Autofahrers entstand erheblicher Sachschaden an der Windschutzscheibe und der linken Frontpartie in Höhe von rund 1500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei beiden Beteiligten Alkoholgeruch in der Atemluft. Durchgeführte Alkotests ergaben beim Fußgänger einen Wert von annähernd zwei Promille und beim Autofahrer einen Wert von 0,58 Promille. red